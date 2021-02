Coronavirus: Regierung berät sich wieder mit Experten

Zur Coronapandemie sind am Montag wieder die Experten am Wort. Die Bundesregierung tritt am Vormittag erneut mit ihnen zusammen, um die Lage zu analysieren und das weitere Vorgehen zu beraten. Konkrete Lockerungen sind diesmal aber nicht in Aussicht, zu sehr ist die Lage noch durch ansteckendere Mutationen aus Großbritannien und Südafrika angespannt. Zu den Gesprächen mit Experten werden auch diesmal nach und nach die Parlamentsparteien und die Landeshauptleute herangezogen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Regierung berät sich am Montag wieder mit Experten zur Pandemie.