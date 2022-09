Coronazahlen steigen stark

Gesundheitsminister Rauch mahnt weiter zur Vorsicht, sieht aber keine Notwendigkeit des "Alarmschlagens" mehr. Aus mehreren Gründen. Was sagen die Prognosen?

Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter deutlich an. Am Mittwoch wurden 14.389 Neuinfektionen gemeldet - am Mittwoch vor einer Wochen waren es noch 8083 gewesen. Die starke Zunahme spiegelt sich unterdessen auch eindeutig in den Spitälern: Auch dort setzt sich der Trend steigender Zahlen fort. Das ist dem aktuellen Bericht des Corona-Prognosekonsortiums zu entnehmen. Es geht nicht davon aus, dass sich dieser Trend in den nächsten Wochen umkehrt.

Die Inzidenz steige in allen Altersgruppen "substanziell an", heißt es in dem ...