Covid-19-Infektion bei Milizsoldat in der Steiermark

Ein Milizsoldat in der Steiermark ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Mann der Milizjägerkompanie Deutschlandsberg war am Montag im südsteirischen Straß eingerückt und die dort genommene Probe zeigte eine Infektion. Mehrere andere Soldaten müssen nun getestet werden, in häusliche Quarantäne oder wieder nach Hause zur weiteren Beobachtung, hieß es am Donnerstag.

SN/APA (Symbolbild)/ROBERT JAEGER Einer der vorgenommenen Covid-19-Tests fiel positiv aus