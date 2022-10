Da, wo jede vierte Stimme an Tassilo Wallentin ging

Es ist kein Zufall, dass Tassilo Wallentin im Burgenland sein Rekordergebnis verbucht hat. Und Grosz? Und Staudinger?

Bürgermeister Daniel Ziniel war bisher stets an satte ÖVP-Mehrheiten im Dorf gewöhnt. Warum sich Tassilo Wallentin ausgerechnet in der ländlichen Südburgenland-Gemeinde Badersdorf jede vierte Stimme (25 Prozent) geholt hat, konnte sich am Sonntag im Gemeindeamt auch niemand erklären. "Nein, er hat kein Wochenendhaus in Badersdorf", erklärte Ziniel auf eine entsprechende Frage der SN.

"Wir haben uns gewundert am Wahltag und haben geglaubt, dass es vielleicht ein Bundestrend sein könnte und dass er in die Stichwahl kommt", sagt das ...