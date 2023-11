Damit will die Babler-SPÖ punkten

Beim Parteitag werden auch die inhaltlichen Weichen für die Nationalratswahl 2024 gestellt. Ein Durchschauen der Anträge zeigt, wie die SPÖ nach links rückt: bei Arbeit, Sozialem, der Teuerung - und dass Migration kein großes Thema ist.

Die Inhalte sollen beim SPÖ-Parteitag am kommenden Wochenende in Graz im Vordergrund stehen, nicht die teils wieder aufkeimenden Flügelkämpfe. Ob der Wunsch der Bundespartei in Erfüllung geht? Inhaltlich gibt der neue Parteichef Andreas Babler in zwölf Leitanträgen jedenfalls die großen Linien vor. Der Trend geht klar in Richtung linker Sozialpolitik. Die ganze Breite der Partei zeigt sich aber auch in den mehr als 150 Anträgen von Bezirks- oder Landesorganisationen - von denen viele Arbeitsgruppen oder dem Bundesparteivorstand zugewiesen werden. Was in der Praxis mitunter bedeutet, dass sie in der roten Rundablage landen. Ein Überblick über die wichtigsten und ein paar wohl kaum mehrheitsfähige Anträge.

Arbeit/Soziales

Sie war stets eine zentrale Forderung von Babler - und eine, die ihn im parteiinternen Wahlkampf klar von Hans Peter Doskozil abgegrenzt hat: die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Im Leitantrag zum Bereich Arbeit und Pensionen findet sich diese aber nun in abgespeckter Form: Gefordert werden Pilotprojekte zur Arbeitszeitreduktion bei vollem Lohnausgleich. Zugleich soll es laut SPÖ eine sechste Urlaubswoche für alle und eine siebte für alle Beschäftigten mit Behinderung geben. Und: Wenn ein Feiertag aufs Wochenende fällt, soll der darauffolgende Arbeitstag frei sein. Gefordert wird weiters ein Rechtsanspruch auf einen Wechsel von Teilzeit in Vollzeit. Der Anspruch auf Elternteilzeit sollte laut SPÖ unabhängig von der Betriebsgröße (derzeit mindestens 20 Mitarbeiter) und der Dauer der Betriebszugehörigkeit (derzeit mindestens drei Jahre) bestehen. Grundsätzlich aber gelte: raus aus der Teilzeitfalle und echtes Halbe-Halbe zwischen Frauen und Männern. Für Lehrlinge werden Verbesserungen gefordert, etwa der Gratis-Führerschein. Und einmal mehr plädiert die SPÖ dafür, das Arbeitslosengeld von 55 auf 70 Prozent der Nettoersatzrate zu erhöhen.

Teuerung

"Leistbares Leben" soll in der Verfassung verankert werden. Konkret will die SPÖ festschreiben, dass die Teuerung für Wohnen, Strom, Wärme und Wasser zwei Prozent pro Jahr nicht übersteigen darf. Dieses Ansinnen hatte zuletzt auch in roten Wirtschaftskreisen für Kopfschütteln gesorgt. Zudem sollen alle Mieten bis 2025 eingefroren werden. Und auf Lebensmittel sollte laut SPÖ die Mehrwertsteuer vorübergehend ausgesetzt werden.

Finanziert werden sollen sämtliche Ausgaben bekanntlich mit einer Millionärssteuer sowie der Wiedereinführung der Erbschaftssteuer. Apropos: Die Antwort, wie die SPÖ die versprochene Entlastung der Arbeitseinkommen genau gestalten will, blieb sie bisher schuldig. Fest steht nur, dass sie die Tarifstufen senken will.

Pensionen

Die SPÖ spricht sich klar gegen eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters aus, wie das zuletzt etwa der Chef des IHS, Holger Bonin, in den Raum gestellt hatte. Zugleich will sie die Hacklerregelung wieder zurück - also die abschlagsfreie Frühpension nach 45 Beitragsjahren.

Zuwanderung

"Humanismus statt Festung Europa" lautet der Überbegriff im entsprechenden Leitantrag zu dem Thema, das nicht allzu breit ausgeführt wird - offenbart es doch wie kein anderes die Bruchlinien, die durch die Partei gehen. "Wir sind der Meinung, dass die EU rechtlich und moralisch zur Hilfe verpflichtet ist", wird betont. Gefordert werden das Eindämmen der irregulären Migration, legale Fluchtrouten, aber auch eine europäische Seenotrettungsmission. Das Doskozil-Kaiser-Papier, auf das sich die Partei einst geeinigt hatte und das bisher als Konsens galt, findet übrigens keine namentliche Erwähnung, auch nicht die darin geforderten Asylzentren an den EU-Außengrenzen.

Lediglich zur Weiterleitung an den Parteivorstand empfohlen sind Anträge aus Wien, die zuletzt für Aufsehen gesorgt haben: Einmal wird eine Erleichterung des Staatsbürgerschaftsrechts gefordert, einmal, alle Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. Abgestimmt werden muss dennoch über alle Anträge, die eingebracht wurden. Dass es für diese Anträge eine Mehrheit gibt, ist extrem unwahrscheinlich - es zeigt aber auch, wie weit die Positionen innerhalb der Partei - etwa zwischen Wiener SPÖ und beispielsweise der SPÖ Burgenland - auseinandergehen.

Bildung

Vor allem finden sich hier Evergreens wie der Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr, ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, die Einführung der gemeinsamen Schule aller 6- bis 14-Jährigen. Für die Schulen wird unter anderem mehr Unterstützungspersonal gefordert, um Lehrer vom Papierkram zu entlasten, in den Kindergärten eine bessere Entlohnung.

Sicherheit

Eher skurril mutet der Antrag der SPÖ Innsbruck an: In ihrem Antrag "Entmilitarisierung - Neutralität - Katastrophenschutz" schlägt sie vor, das Geld, das das Bundesheer jetzt investiere, besser in die Daseinsvorsorge oder in den Ausbau des Gewaltschutzes zu stecken. Die Antragskommission, sie wird von Julia Herr geleitet, empfiehlt die Zuweisung an den Bundesparteivorstand, sprich Rundablage.