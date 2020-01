DAÖ verzichtet künftig auf Opus-Hit "Live Is Life"

Die "Allianz für Österreich" (DAÖ) verzichtet künftig auf den Hit "Live Is Life" von Opus bei Parteievents. Eine Unterlassungserklärung wurde am Mittwoch unterschrieben, teilte die Band am Donnerstag mit. DAÖ hatte das Lied im Rahmen ihres "Neujahrstreffens", bei dem auch Heinz-Christian Strache aufgetreten war, verwendet. Opus kündigte daraufhin rechtliche Schritte an.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT DAÖ spielte "Live Is Life" bei Neujahrstreffen