Das letzte Budget von Schwarz-Grün - so sieht es aus

Wichtige Investitionen, aber auch neue Schulden in Milliardenhöhe. - Das bringt der Budgetentwurf für das Wahljahr 2024, den Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch vorgelegt hat.

Ein Zukunftsbudget hat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch dem Nationalrat vorgestellt. Er meinte damit, dass der Budgetentwurf nennenswerte Investitionen in die Zukunft enthalte. Man könnte den Ausdruck Zukunftsbudget aber auch so deuten, dass es die Aufgabe der Budgetsanierung der zukünftigen Regierung überlässt.

Die Eckdaten

Der Budgetentwurf für das Superwahljahr 2024 sieht Einnahmen von 102,6 Mrd. Euro und Ausgaben des Bundes von 123,5 Mrd. Euro vor. Die Neuverschuldung beträgt also 20,9 Mrd. Euro. Das sind 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), womit Österreich nach drei Jahren wieder in den Rahmen der Maastricht-Kriterien der EU zurückkehrt, die eine maximale Neuverschuldung von drei Prozent vorschreiben. Anders ist das beim Gesamtschuldenstand: Er wächst auf 366,2 Mrd. Euro. Das sind 76,4 Prozent des BIP und damit deutlich mehr als die laut Maastricht erlaubten 60 Prozent.

Enorme Zinsen

Mit dem Schuldenstand wächst auch die Zinsbelastung, und zwar enorm. Hatte der Bund 2022 erst sechs Milliarden Euro an Zinsen für seine Schulden bezahlen müssen, sind es wegen der steigenden Zinsen und Schulden heuer bereits 8,7 und im kommenden Jahr 9,2 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Für den gesamten Bereich der inneren und äußeren Sicherheit gibt Österreich heuer rund acht Mrd. Euro aus. Bis 2027 wird Österreich nicht weniger als 37,2 Mrd. Euro für Zinszahlungen aufwenden müssen. Um das Risiko weiter steigender Zinsen nicht allein tragen zu müssen, hat das Finanzministerium allen Ressort einen "Solidarbeitrag" zu den Zinszahlungen abverlangt.

Problem Pensionen

Ähnlich rasant steigen die Ausgaben für die Pensionen. Der Zuschuss, den das Pensionssystem aus dem Budget braucht, steigt im kommenden Jahr um 2,7 auf 16,7 Mrd. Euro. Die Ausgaben für die Beamtenpensionen steigen um 1,3 auf 12,8 Mrd. Euro. In Summe gibt der Bund 2024 also 29,5 Mrd. Euro für die Pensionen aus. Die Steigerung der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr beträgt vier Mrd. Euro.

Steuersenkung

Die Abschaffung der kalten Progression - der schleichenden Steuererhöhung infolge der Inflation - entfaltet eine wachsende Wirkung. Heuer werden die Steuerzahler dadurch um 1,9 Mrd. Euro entlastet, im kommenden Jahr sind es bereits 5,5 Mrd. Euro. Bis 2027 wird der Effekt auf fast elf Milliarden Euro wachsen. Diese Summen fehlen im Budget, bleiben aber dem Steuerzahler in der Tasche und stärken so die Kaufkraft.

Schwerpunkte

Aufgrund der demografischen Entwicklung legt die Regierung einen Ausgabenschwerpunkt auf Gesundheit und Pflege. Die Länder bekommen für diesen Bereich auf dem Wege des neuen Finanzausgleichs eine Mrd. Euro mehr pro Jahr. Im Bundesbudget steigen die Ausgaben für Gesundheit um nahezu 400 Mill. Euro. Weitere Schwerpunkte sind die Kinderbetreuung und die Landesverteidigung. Das Heeresbudget steigt infolge des Ukraine-Kriegs um 20 Prozent auf rund vier Mrd. Euro.

Einen Schwerpunkt setzt die Regierung auch bei Wissenschaft und Forschung. Im kommenden Jahr steigt das Budget um 205 Mill. Euro. Für die Leistungsvereinbarungsperiode 2025-2027 bekommen die Universitäten 16 Mrd. Euro zugesagt, das sind um drei Mrd. Euro mehr als in der Periode 2022-2024.

Klimaschutz

Einen Schwerpunkt bildet schließlich auch der Klimaschutz. Laut Budgetentwurf fließen in diesen Bereich im kommenden Jahr rund elf Mrd. Euro. Darin enthalten sind Ausgaben für das Klimaticket und die wachsenden Förderungen für die Energiewende. Erst am Dienstag hat die Regierung dafür ein Paket im Ausmaß von sechs Mrd. Euro in Aussicht gestellt.

Personalsorgen

Dem Budgetentwurf beigefügt ist auch der Personalplan des Bundes. In der Vergangenheit lautete die Sorge, dass der Personalstand zu sehr steigt, nun ist es umgekehrt: Da die Babyboom-Generation ins Pensionsalter kommt, verliert der Bund in den kommenden Jahren fast die Hälfte seines Personals. Ob die Lücken aufgefüllt werden können, ist angesichts des allgemeinen Arbeitskräftemangels fraglich. Der Personalplan geht jedoch davon aus, dass der Personalstand im kommenden Jahr von 144.000 auf 145.200 Beamte und Vertragsbedienstete steigen wird.

Rezession

Die Budgeterstellung gestaltete sich heuer schwierig, da sich die Wirtschaftsprognosen im letzten Moment drastisch änderten. Anfangs war den Budgetplanungen ein Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent zugrunde gelegt worden. Vor zwei Wochen änderten sich die Prognosen aber auf minus 0,8 Prozent, also auf eine Rezession.

Einsparungen?

Alle Ressorts bekommen im kommenden Jahr mehr Geld. Einsparungen zum Zwecke der Budgetsanierung sucht man (was in einem Wahljahr wenig verwunderlich ist) im Budget 2024 vergeblich, ebenso Ansätze für eine Pensionsreform. Diese Aufgaben bleiben der nächsten Regierung vorbehalten.