Das BVT-Drama in sechs Akten

Das Amt für Verfassungsschutz ist längst Geschichte - und bietet dennoch weiter Material für skandalträchtige Geschichten.

Mit den jüngsten Chatveröffentlichungen aus dem Innenministerium rückt eine Behörde ins Licht der Öffentlichkeit, die es gar nicht mehr gibt: Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist wieder massiv in den Schlagzeilen. Die Geschichte des BVT war stets turbulent. 2002 unter Schwarz-Blau gegründet, war die mächtige Polizeibehörde parteipolitisch umkämpft, bis das Ringen um das BVT in einer Staatsaffäre gipfelte. Was war passiert?

Das Konvolut

Im Frühjahr 2017 geht ungewöhnliche Post bei der Staatsanwaltschaft Wien ein. ...