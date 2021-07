Das Dilemma mit der Sicherungshaft

Altes Thema, neuer Anlassfall: Warum eine Präventivhaft für straffällige Asylbewerber vorerst nicht kommen wird - obwohl sie schon oft gefordert wurde und im Koalitionspakt steht.

Die Tinte auf dem türkis-grünen Koalitionspakt war noch nicht trocken, da stellte der grüne Chefverhandler Werner Kogler den umstrittensten Punkt aus dem Kapitel "Migration und Asyl" in Interviews bereits infrage: die präventive Haft für straffällig gewordene Asylbewerber. Juristisch werde das sehr schwierig umzusetzen sein, meinte Kogler im Jänner 2020 und wollte die Kritiker in den eigenen Reihen, die den Pakt mit der ÖVP misstrauisch beäugten, damit besänftigen. Seitdem hat sich am grünen Standpunkt nichts geändert.

Nicht nach dem ...