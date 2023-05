Das Energieeffizienzgesetz kommt doch

Um Strafzahlungen in letzter Minute zu verhindern, soll das Gesetz im Juni mit einfacher Mehrheit von ÖVP und Grünen beschlossen werden.

Nachdem die SPÖ ihre Drohung wahr gemacht hat

und aus Protest gegen aus ihrer Sicht unwirksamen preissenkenden Maßnahmen der Regierung bei der Teuerung am Mittwoch gegen das Energieeffizienzgesetz (EEG) gestimmt hat, werden die ÖVP und Grüne am heutigen Donnerstag einen Initiativantrag einbringen. Damit keine Zweidrittelmehrheit mehr notwendig ist sondern mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden kann, musste das Gesetz abgeändert und auf die bindenden Ziele für die Bundesländer verzichtet werden. Bei der nächsten Plenumssitzung am 14. Juni wird ...