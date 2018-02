Das erste Zeugnis für die Regierung

Die nahenden Semesterferien sind Anlass, der neuen Regierung ein erstes Zwischenzeugnis auszustellen. Und zwar, wie es der sanften Pädagogik entspricht, ohne Ziffernnoten.

Die Chefs



Bundeskanzler Sebastian Kurz, ÖVP, und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, FPÖ, haben deutliche Akzente gesetzt, wenngleich mit unterschiedlichen Mitteln. Kurz schafft dies mit seiner Methode, den Informationsstrom zwischen der Regierung und der Öffentlichkeit in einem Ausmaß zu kontrollieren wie kein Kanzler vor ihm. Strache wiederum überrascht mit Wortmeldungen, die man dem freiheitlichen Parteichef nicht zugetraut hätte. Zuletzt - und zwar ausgerechnet in seiner Rede zur Eröffnung des "Akademikerballs vulgo Burschenschafterball - verurteilte er scharf antisemitische Tendenzen in den eigenen Reihen. Wer diese Sicht der Dinge nicht teile, "der ist bei uns nicht willkommen", sagte er nicht zur Freude aller Ballgäste.