Das ewige Gezerre um Vermögenssteuern

Vermögensbesteuerung nach dem am Montag vorgestellten Modell würde laut Experten rund 150.000 heimische Haushalte treffen.

Dass sich laut einer neuen Studie ausgerechnet ÖVP-Wähler am vehementesten für Erbschafts- und Vermögenssteuern aussprechen sollen, dürfte montags nicht nur in der ÖVP für Verwunderung gesorgt haben. Die Gewerkschaft versucht Druck in der Frage der Vermögensbesteuerung zu machen. In der aktuellen Koalition ist das Thema ohnedies blockiert . Steuerdebatten finden stets im Spannungsfeld zwischen Ideologie, Interessenlagen und Sachzwängen statt - die Debatte wird auf jeden Fall bleiben und sie wird kontrovers bleiben.

Rund vier Prozent der Haushalte wären von ...