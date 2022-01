Das Gespenst der Spaltung

Die SPÖ schafft es wieder, ein Problem der Regierung zu ihrem eigenen zu machen.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Gerücht herumgeistert, die SPÖ Burgenland würde sich am liebsten von der Bundespartei lossagen, weil die Gräben - inhaltlich wie persönlich - zu tief geworden sind. Aber es gebe keinerlei solche Pläne, versicherte Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Dienstag im "Kurier" - und die Landespartei unterstrich dies via Facebook nochmals ausdrücklich. Laut Fürst ist aber die Verärgerung über Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bei vielen Funktionären so groß, dass sie fragten, ob eine Mitgliedschaft nur im ...