das ist der Titel, derweil mal

Das Thema Vermögenssteuern wird den anstehenden nationalratswahlkampf und möglicherweise gerade die Koalitionsverhandlungen danach beherrschen.

Die SPÖ macht unter ihrem neuen Vorsitzenden Andreas Babler bereits seit Monnten massiv Druck in Richtung Erbschafts- und Vermögenssteuern. Die Frage bleibt, mit wem man diese neuen alten Steuern durchsetzen können würde. Nur die Grünen haben sich immer wieder offen für millionärssteuern gerade bei hohen Erbschaften gezeigt - ÖVP und FPÖ lehnen Erbschafts- und Vermögenssteuern verhement ab - ebenso die Neos - bis zuletzt.

Am Samstag machte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger die Tür zu Erbschaftssteuern einen Spalt auf.

Noch ende Juni hatten die Neos einer "Ampel" unter den von der SPÖ genannten "vermögensteueKoalitionsbedingungen eine Absage erteil

Ich hab immer gesagt, Vermöfgenssteuern auf Subdtanz kommen für mich absolut nicht in Frage.

Erbschaftsstuern, die bei,m Erben ohne leisztung passieren. lehnen wir jetzt nict priziplell ab. wo ich wo ich absolut dagegen bin , dass eine neu steuer on top dazukommt.

Man begoiint bei de Millionären und landet dann in der Mitte bei den Häsulbauern.

. Wenn Vorschläge kämen, die "wirklich auch realistisch" keine Massensteuern bedeuteten und eine Gegenfinanzierung oder eine deutliche Senkung der Lohn- und Einkommenssteuern enthielten, könne über alles geredet werden, sagte Meinl-Reisinger. Mittelstand und Häuslbauer müssten jedenfalls geschont werden. "Aber jetzt ist nicht die Zeit der Verhandlungen, und ich sehe nur Fantasiezahlen, denen ich auch nicht unbedingt traue", schränkte sie ein.

Vermögenssteuern verteidigte der SPÖ-Chef ebenfalls und versicherte, dass sich davor niemand fürchten müsse. Er sei der Garant dafür, dass es keine Häuslbauer-Besteuerung geben werde, sondern nur sehr Vermögende zur Kasse gebeten würden: "96 Prozent würden weniger bezahlen und vier Prozent einen gerechten Beitrag leisten."

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler startet einen neuen Anlauf für eine Erbschaftssteuer. In einem Video, das am Samstag veröffentlicht worden ist, fordert Kogler eine "Millionärssteuer" für "Millionenerben". Wenn jemand eine "fette Villa" oder "astronomische Aktienpakete" erbe, zahle er nämlich derzeit "nix - null, niente, nada" für die Gemeinschaft, ortet der Grünen-Chef eine "himmelschreiende Ungerechtigkeit". Der ÖVP-Wirtschaftsbund warf Kogler "Klassenkampf" vor.

Der Vorwahlkampf scheint jedenfalls eröffnet: Nachdem sich zuletzt ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer etwa mit dem Thema "Autoland" Österreich zu positionieren versucht hat, wärmte Kogler nun kurz vorm 1. Mai den Grünen Klassiker Vermögenssteuern wieder auf. "Wer sein Leben lang hackelt, zahlt für dieses Arbeitsleben hunderttausende Euro Steuern und Abgaben", etwa für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser, leitet Kogler sein Plädoyer ein. "Wenn jemand viele Millionen erbt, eine fette Villa, astronomische Aktienpakete oder Riesenvermögen sonstiger Art, der zahlt genau nix - null, niente, nada" für die Gemeinschaft, kritisiert der Grünen-Chef.

Bei immer weniger Menschen komme ein immer größeres Vermögen an, konstatierte Kogler, "und die Anderen kriegen nichts - das ist doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit", findet er. "Das ist nicht christlich, das ist nicht sozial", richtete Kogler seinem Koalitionspartner ÖVP aus, die gegen solche Steuern ist, "das ist nicht fair und eben nicht gerecht". Denn dieses "leistungslose" Einkommen "widerspricht doch jedem Leistungsprinzip", meint der Vizekanzler. Zu einer "verantwortungsvollen Zukunft" gehöre nicht nur mutiger Klimaschutz, sondern auch die Beseitigung derartiger Ungerechtigkeiten. "Deshalb bin ich für eine Millionärssteuer", wirbt Kogler. "Die Millionenerben sollen ihren fairen und gerechten Beitrag leisten."

Als "verstaubte Uralt-Idee aus der altmarxistischen Mottenkiste" kritisierte auch FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch in einer Aussendung die Forderung nach einer Erbschaftssteuer. "Neue Steuern sind das Letzte, was Österreich jetzt braucht." Angesichts der Rekordteuerung in allen Lebensbereichen wären stattdessen "massive Steuersenkungen bis hin zu ihrem völligen Aussetzen" bei den Verbrauchssteuern auf Grundnahrungsmittel, Energie und Treibstoffe das Gebot der Stunde. Belakowitsch fürchtet, dass letztlich eine Erbschaftssteuer auch den durchschnittlichen Einfamilienhaus- oder Eigentumswohnungsbesitzer treffen würde.

Der stellvertretende NEOS-Klubobmann Nikolaus Scherak hat einer "Ampel" unter den von der SPÖ genannten Koalitionsbedingungen eine Absage erteilt. Auf Twitter monierte er, dass der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Philip Kucher sich eine Ampelkoalition mit NEOS und Grünen wünsche und gleichzeitig Vermögenssteuer und Arbeitszeitverkürzung zu Koalitionsbedingungen mache. Mit den NEOS gebe es weder das eine noch das andere, teilte er mit.

Kucher sprach sich am Samstag in Interviews mit der "Tiroler Tageszeitung", der "Presse" und dem "Standard" für Vermögenssteuern aus. "Vermögensteuern sind eine Koalitionsbedingung", betonte er gegenüber Letzterem. Für eine "klare Entwicklung zu weniger Arbeitszeit und höheren Löhnen" würde man alles tun, meinte Kucher wiederum gegenüber der "Presse": "Sollte die SPÖ Verantwortung übernehmen, muss das ab dem ersten Tag klar sein." Die Ampel nannte er als Ziel.

An der Forderung nach Vermögenssteuern stießen sich auch die Freiheitlichen. "Neue Steuern sind in Zeiten der massiven Rekordteuerung das Letzte, was die Österreicher benötigen", meinte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung und warf der SPÖ vor, einen "kommunistischen Klassenkampf" zu führen. Er forderte "massive Steuersenkungen bis hin zu ihrem völligen Aussetzen".

