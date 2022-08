"Das ist eine Politik der Substanzlosigkeit"

Politik nur nach Umfragen zu betreiben rächt sich in Krisen, analysiert ein erfahrener Politologe.

Der prominente Politikwissenschafter Anton Pelinka bewertet im SN-Gespräch die österreichische Krisenfestigkeit.

Wie hat Österreich die sechs Monate seit Kriegsausbruch bewältigt? Anton Pelinka: An der Oberfläche gut, etwa wenn man an die Bereitschaft denkt, ukrainische Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Und grundsätzlich auch in puncto der von Österreich mitgetragenen europäischen Solidarität mit der Ukraine. Aber im Hintergrund, da brodelt es.

Inwiefern? Es gibt keine ernsthafte öffentliche Debatte über die neutralitätspolitischen Konsequenzen aus diesem Krieg. Das schlummert noch, da traut sich ...