Das Jahr 1921: Sehnsucht nach Deutschland

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie zweifelten viele an der Überlebensfähigkeit des kleinen Österreich. In Salzburg und Tirol stimmten die Menschen schon 1921 für den Anschluss - und das mit überwältigender Mehrheit.

Nur nicht allein bleiben: Das denken sich viele Österreicher in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Die Blicke richten sich nach Deutschland. In Salzburg und Tirol aber wollen die Leute im Frühjahr 1921 nicht nur vom Anschluss träumen. Nein, das Volk will Taten sehen - und die Politik reagiert, lässt das Volk abstimmen.