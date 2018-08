Das Jahr 1986: Waldheim-Affäre, Super-GAU in Tschernobyl, Jörg Haider & die Grünen

Das Jahr 1986 ist in Österreich reich an politischen und zeitgeschichtlichen Meilensteinen. Vier Salzburger Zeitzeugen erzählen, wie sie das Jahr erlebt haben und wie die Ereignisse teilweise auch ihr Leben verändert haben.

Anfang März 1986 wird es über mehrere Artikel im "profil" erstmals publik: Der Ex-UNO-Generalsekretär und ÖVP-Kandidat für die Bundespräsidentenwahl, Kurt Waldheim, dürfte über seine Kriegsvergangenheit nicht die volle Wahrheit gesagt haben. Konkret wurde ihm vorgeworfen, SA-Mitglied gewesen zu sein und als Offizier am Balkan auch von Kriegsverbrechen der Wehrmacht gewusst zu haben. Allerdings: Aufgrund einer "Jetzt-erst-recht"-Kampagne der ÖVP siegte Waldheim am 4. Mai im ersten Wahlgang und gewann auch die Stichwahl gegen den SPÖ-Kandidaten Kurt Steyrer am 8. Juni. Schon Ende April kam Waldheim als Privatperson auf die "Watchlist" des US-Justizministeriums. Damit war ein lebenslanges Einreiseverbot verbunden, was Waldheims Spielraum als Präsident stark einengte.