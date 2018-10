Das Jahr 2000 - als Skifahren "unmoralisch" war

Heute zuckt Europa über die Regierungsbeteiligung der FPÖ nicht einmal mehr die Schultern. Im Jahr 2000 war das anders. 14 Staaten beschlossen Sanktionen gegen Schwarz-Blau I.

Jörg Haider war in seinem Element an jenem 29. Jänner 2000. Er stand mit seiner FPÖ kurz vor der Regierungsbeteiligung, feierte auf der Gerlitzen, einem Skiberg nördlich des Ossiacher Sees, seinen 50. Geburtstag - und sprach Deftiges in jedes dargebotene Mikrofon: Belgien habe eine "korrupte Regierung", die Kinderschänder pardoniere, der französisches Staatspräsident Jacques Chirac sei nur ein "Westentaschen-Napoleon". Diese Auslassungen waren nicht die Ursache, aber wohl der letzte Auslöser für das, was als die "EU-Sanktionen" bekannt werden sollte.