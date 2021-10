Das Leben nach Kurz: Die Regierung übt den Neustart

Sebastian Kurz muss sich in seine neue Rolle erst einfinden. Ebenso die Bundesregierung, die ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen will. Eine Zustandsbeschreibung in Woche zwei nach Sebastian Kurz.

SN/APA/ROBERT JAEGER Alexander Schallenberg, ein Kanzler von Kurz’ Gnaden? Ob das so ist, werden die nächsten Wochen zeigen.