Das Parlament: Hohes Haus auf der Höhe der Zeit

Die Parlamentseröffnung wurde verschoben. Der Bundespräsident wird aber im Jänner im sanierten Parlament angelobt, so der Plan.

Der oberste Bauherr, Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), hat die Sanierung des Hohen Hauses einmal so beschrieben: "Wir sind mit einem sehr einfachen Autogefährt, das in den 50er-Jahren entstanden ist, losgefahren und werden mit einem Tesla 500 zurückkommen." Nun verzögert sich die Fertigstellung besagten Teslas - es wäre wohl zu perfekt gewesen, wenn die feierliche Eröffnung tatsächlich am Nationalfeiertag im Oktober hätte stattfinden können. Nach ohnehin bereits zwei Jahren Verspätung durch die Corona-Epidemie heißt es nun: Die erste Nationalratssitzung im sanierten ...