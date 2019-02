Rauchen in der Gastronomie? Der Verfassungsgerichtshof tut sich schwer mit einer Antwort

Rauchen in Gaststätten - ja oder nein? Die Frage klingt einfach, ist aber "hoch komplex". Und zwar, wie ein mit der Materie vertrauter Informant auf SN-Anfrage betont, in verfassungsrechtlicher Hinsicht. Weshalb sich die Beratung der Raucherregelung vor dem Verfassungsgerichtshofs in ...