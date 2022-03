Das sind die neuen Coronaregeln: FFP2-Maske in Innenräumen kehrt zurück, Quarantäne wird gelockert

Mit einem Tag Verspätung kommen die neuen Coronaregeln nun doch. Was kommt und woran es hakte.

FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen kehrt zurück

Asymptomatisch Infizierte sollen nach 48 Stunden arbeiten gehen dürfen

Die Nachtgastro kann zwischen 3G und Maskenpflicht wählen

Vor zehn Tagen twitterte der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), warum ihm sein neuer Job Freude bereiten wird. Da wusste er noch nicht, dass es derartig mühsam werden würde. Selbst nach zwei Jahren Coronapolitik ist das, was längst Routine sein sollte, ein politischer Kraftakt: Jene Verordnung, die bereits am Mittwoch um Mitternacht in Kraft treten sollte, ließ bis Mittwochnachmittag auf sich warten und tritt nun am Donnerstag in Kraft.

Worum geht es? Die Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen kehrt wieder. In allen Geschäften, in Museen, in Sport- und Kultureinrichtungen ist wieder FFP2-Maske zu tragen - vorerst bis 16. April. In der Nachtgastro und bei Veranstaltungen ab 100 Personen besteht die Möglichkeit, zwischen Maskenpflicht und 3G-Nachweis (geimpft, getestet oder genesen) zu wählen. Das soll helfen, die anhaltend hohen Infektionszahlen zumindest zu drücken.

Gelockert werden hingegen die Quarantäneregeln. Wie bereits angekündigt, sollen asymptomatisch Infizierte sowie jene mit milden Verläufen nicht mehr wie bisher die zehn Tage zu Hause absitzen, sofern sie sich nicht vorher dank eines hohen CT-Werts freitesten können. Ab Donnerstag gilt: Wer nach fünf Tagen bereits zwei Tage symptomfrei ist, darf das Haus ungetestet, aber mit Maske wieder verlassen, um in die Arbeit zu gehen oder Dingen des täglichen Bedarfs zu kaufen. Das soll helfen, die Personalnot vor allem in sensiblen Bereichen wie Spitälern zu lindern.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) entschuldigte sich: "Die sehr intensiven Verhandlungen innerhalb der Koalition haben deutlich länger gedauert, als wir uns das alle gewünscht hätten." Es seien sehr unterschiedliche Vorstellungen auf dem Tisch gelegen. Er sei nun froh, eine "verantwortungsvolle und gute Lösung gefunden zu haben, die vor allem das Gesundheitswesen deutlich entlasten" werde, da nun die Möglichkeit bestehe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei personellen Notsituationen und unter strengen Auflagen "früher wieder arbeiten zu lassen, wenn sie nach einer Infektion wieder gesund sind". Aber auch andere Arbeitgeber würden von der Lockerung der Quarantäne profitieren.

Die asymptomatisch oder mild Infizierten dürfen zwar nach fünf Tagen (sofern seit 48 Stunden symptomlos) wieder in die Arbeit gehen, aber für fünf weitere Tage nicht ins Gasthaus, zu Veranstaltungen oder ins Fitnesscenter. Und sie müssen ständig Maske tragen.

Die Änderungen waren vergangenen Freitag angekündigt worden. Die Verhandlungen gestalteten sich äußerst mühsam. Interessen aller Art kollidierten, von der Wirtschaft über die Spitäler, von den (uneinigen) Ländern bis zur (uneinigen) Regierung. Bei ÖVP wie Grünen war man sich der fatalen Optik bewusst. Aber die Sache sei eben nicht so einfach: Erstens müsse die Regelung verfassungskonform sein, weshalb es die Legisten des Gesundheitsressort, die schon mehrmals vom Höchstgericht gescholten wurden, besonders genau nahmen. Zweitens habe der Druck aus der Wirtschaft immer mehr zugenommen, zudem stimmten Expertenmeinung und Meinung der Menschen immer weniger überein. "Das liegt auch daran, dass man alle Maßnahmen schon gekippt hatte", lautet eine selbstkritische Stimme aus der ÖVP. "Und jetzt wieder zurückrudern? Das war keine vertrauensbildende Maßnahme." Dass man sich zum Teil nicht einmal innerparteilich einig war, zeigt eine Wortmeldung des oberösterreichischen Landeshauptmannes Thomas Stelzer (ÖVP). Für ihn sei es "absolut unverständlich", dass Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) die Maskenpflicht in den Schulen nicht verschärfen wolle. Stelzer war auch jener Landeshauptmann, der als erster das Ende sämtlicher Quarantänen gefordert hatte - was in Wien heftigen Widerstand auslöste. Wien geht schon die Lockerung für unsymptomatisch Infizierte zu weit.