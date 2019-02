Das Zittern vor dem Brexit

Die Wirtschaftsprognosen gehen nach unten. Und das Reisen könnte schwierig werden.

Bis zu 4,5 Prozentpunkte weniger Industrieproduktion in Österreich, fallende Aktienkurse, sinkende Renditen bei Staatsanleihen, Wechselkursschwankungen - dramatische ökonomische Folgen des "Brexit-Schocks" skizziert das Salzburger Centre of European Union Studies (SCEUS) in einer neuen Untersuchung über den Brexit.

Grund für diese makroökonomischen Verwerfungen ist die Unklarheit, wie der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union letztlich vor sich gehen wird. Die Salzburger Politikwissenschafterin Sonja Puntscher Riekmann spricht von einer Art Nervenkrieg zwischen London und Brüssel, bei dem jede der beiden Seiten wartet, dass der andere nachgibt.