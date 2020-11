"Dass die Zahlen so rasch steigen, damit haben wir nicht gerechnet"

Tiroler Mediziner und Angehörige des Pflegepersonals warnen eindringlich, dass, wenn sich der Trend der Neuinfektionen fortsetzt, das Gesundheitssystem sehr rasch an seine Grenzen kommt. Ein Intensivmediziner im SN-Gespräch.

Mediziner und Pfleger der Tiroler Spitäler richteten einen Videoappell an die Bevölkerung, Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuhalten, um zu verhindern, dass durch weitere Verbreitung des Coronavirus das Gesundheitssystem an die Grenzen gerät. Die SN sprachen mit Stephan Eschertzhuber, Primar für Anästhesie & Intensivmedizin am LKH Hall, über die Hintergründe.

Warum richtet man diesen dramatischen Videoappell jetzt an die Bevölkerung? Eschertzhuber: Weil wir sehen, dass trotz des Teil-Lockdowns die Infektionszahlen weiter dramatisch steigen, und wir der Überzeugung sind, dass ein ...