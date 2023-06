Debakel bei SPÖ: Fehler beim Parteitagsergebnis - Babler doch voran

Andreas Babler ist nun doch Chef der SPÖ. Denn man hat bei der Auszählung am Parteitag in Linz die Stimmen vertauscht. So kam nicht Hans Peter Doskozil auf 52,7 Prozent der Stimmen, sondern Babler. Das verkündete die Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa, in einer eilig einberufenen Pressekonferenz Montagnachmittag.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Verdrehte Rollen