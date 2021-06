Delta, der Urlaub und die Heimkehr

Reisen ist möglich, aber mit Unwägbarkeiten verbunden. In Deutschland wird bereits über eine Testpflicht für Rückkehrer debattiert.

Delta kann den Urlaub durchkreuzen. Wie schnell das gehen kann, hat Deutschland vorgemacht. Wegen der stark steigenden Fälle von Coronainfektionen mit der Delta-Variante wurden Portugal (und Russland) binnen weniger Tage auf die Liste der Virusvariantengebiete gesetzt. Konsequenz: 14-tägige Quarantäne in Deutschland - auch für Geimpfte. Effekt: Um der seit Dienstag geltenden Quarantäne zu entgehen, brachen viele Deutsche blitzartig ihren Portugal-Urlaub ab. Ganz davon abgesehen ist in Deutschland bereits eine Debatte darüber entbrannt, ob es nicht klug wäre, eine generelle Testpflicht für Urlaubsheimkehrer einzuführen.

Indem es Portugal sozusagen auf die rote Liste katapultierte, setzte Deutschland eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts um - und an dessen Ratschlägen orientiere sich auch Österreich stark, heißt es im Gesundheitsministerium. Noch hat Österreich Portugal nicht als Virusvariantengebiet eingestuft, was eine zehntägige Quarantänepflicht nach der Rückkehr zur Folge hätte. Vielmehr leuchtet Portugal auch in der neuesten Einreiseverordnung grün. Aber, so der Sprecher des Ressorts: "Die Einstufungen können sehr schnell und einfach geändert werden." Je nach Infektionsgeschehen in den verschiedenen Ländern werde "alle ein, zwei Wochen aktualisiert". Man beobachte die Lage in Portugal genau, verbreite sich die Delta-Variante weiter, könnte das das Land als Virusvariantengebiet eingestuft werden.

Die Frage, ob sich auch Österreich eine generelle Testpflicht für Reiserückkehrer vorstellen kann, blieb vorerst unbeantwortet. Tatsache ist, dass es im vergangenen August ein böses Erwachen gab, weil viele Heimkehrer - damals insbesondere aus den Balkanländern - das Coronavirus mitbrachten. Reagiert wurde spät und chaotisch, man erinnere sich an die schlagartig eingeführten lückenlosen Grenzkontrollen samt Megastaus. Derzeit melden nicht nur Großbritannien und Portugal besorgniserregende Steigerungen an Delta-Fällen, auch in vielen anderen Ländern - darunter Spanien, Israel und den USA - ist Delta stark auf dem Vormarsch.

Bei den Einreiseregeln nach Österreich gibt es drei Kategorien, die man mit den Ampelfarben Grün, Orange und Rot umschreiben kann: Grün sind 50 namentlich angeführten Länder mit geringem epidemiologischen Risiko, in die man relativ einfach reisen und aus denen man auch ohne Registrierung relativ einfach zurückkehren kann: 3-G-Nachweis/Grünen Pass vorausgesetzt.

Rot sind namentlich genannte Länder mit hohem Risiko (= Virusvariantengebiete), in die man besser nicht auf Urlaub fahren sollte und nach der Rückkehr in jedem Fall in Quarantäne muss. Die Rückkehr ist mit einer Registrierungspflicht und der 3-G-Regel verknüpft, wobei man vollständig geimpft oder genesen sein muss und als Test nur ein PCR-Resultat akzeptiert wird. Diese Länderliste wird mit 1. Juli deutlich länger: Zu den ohnehin schon seit Längerem roten Ländern Großbritannien, Brasilien, Indien und Südafrika kommen Botswana, Eswatini (bis 2018: Swasiland), Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Nepal, Sambia, Simbabwe und Uruguay dazu.

Der Rest der Welt ist orange eingestuft. Das bedeutet: Registrierung vor der Heimkehr und Quarantäne für alle, die nicht vollständig geimpft sind, wobei wie bei Einreisen aus roten Ländern als vollständig geimpft nur gilt, wer vor zumindest zwei Wochen die zweite Impfdosis erhielt. Das heißt beispielsweise: Wer relativ problemlos von einem Türkei-Urlaub zurückkehren will, sollte tunlichst vollständig geimpft sein.

Umgeben ist Österreich derzeit ausschließlich von grünen Ländern; überhaupt ist aus österreichischer Sicht der Großteil Europas grün. Ein zartes Sicherheitsnetz wird mit der neuen Einreiseverordnung nun trotzdem eingezogen: Zwar müssen sich Urlauber vor der Heimkehr aus Ländern mit geringem Risiko nicht registrieren, im Fall von Grenzkontrollen aber damit rechnen, dass nicht nur ein 3-G-Nachweis verlangt wird (wobei als geimpft in diesem Fällen gilt, wer vor zumindest drei Wochen die erste Impfung erhielt, Anm.). Sie müssen auch "glaubhaft" machen, sich in den vergangenen zehn Tagen nur dort aufgehalten zu haben.

Das wird in vielen Fällen recht einfach möglich sein (etwa über Hotelbestätigungen), in vielen Fällen aber nicht. Man denke an die ausländischen Mitbürger, die den Urlaub bei ihren Familien in den Herkunftsländern verbringen. Wenn die Nachweise nicht vorgelegt werden können, ist binnen 24 Stunden verpflichtend ein Coronatest zu machen. Die große Frage wird sein: Wie stark wird kontrolliert?

Als grüne Länder listet Österreich mit 1. Juli: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Liechtenstein, Griechenland, Hongkong, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macao, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechien, Ungarn, USA, Vatikan, Vietnam, Zypern.

Daten & Fakten: Wer verreisen will, sollte sich gut informieren

Das Reisen innerhalb Europas wird rechtzeitig vor den nahenden Sommerferien einfacher. Viele Länder haben wie Österreich zuletzt ihre Einreisebeschränkungen gelockert. Dennoch gibt es in den Staaten nach wie vor unterschiedliche Auflagen bei der Einreise. Der EU-weite Grüne Pass - er gilt ab 1. Juli - bringt nur eine gewisse Vereinheitlichung. Das digitale Covid-Zertifikat wird ab dann in allen

27 EU-Ländern sowie in der Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein anerkannt.

Das digitale Covid-Zertifikat der EU ist ein Nachweis, dass eine Person gegen Covid-19 geimpft ist, negativ auf Corona getestet wurde oder von einer Coronainfektion genesen ist. Akzeptieren müssen die EU-Staaten Impfungen mit allen Vakzinen, die in der EU zugelassen (derzeit AstraZeneca, Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna). Sie können die Gültigkeit aber auf andere Impfstoffe ausweiten. Sie entscheiden auch selbst darüber, wann man als geimpft gilt.

Als Tests sind sowohl PCR- als auch Antigen-Schnelltests für das Covid-Zertifikat zugelassen. Als genesen gilt eine Person 180 Tage nach dem positiven Coronatest-Resultat. Antikörpertests werden derzeit noch nicht anerkannt. In Österreich ist der Grüne Pass mit Handysignatur oder Bürgerkarte unter https://www.gesundheit.gv.at/ abrufbar. Bei Fragen steht die AGES-Hotline (0800 555 621) zur Verfügung.

Bei den Einreiseregelungen gibt es weiterhin divergierende Vorgaben in den verschiedenen Ländern: Unterschiedlich geregelt ist etwa die Dauer der Gültigkeit von Testergebnissen sowie das Alter von Minderjährigen, für die ein Test erforderlich ist. Häufig gilt die Testpflicht für Kinder ab zwölf, mitunter aber auch ab zehn, selten ab sechs Jahren. Unterschiedlich ist auch die Frist, ab wann eine Impfung anerkannt wird. Meistens ist dies 14 Tage nach einer Vollimmunisierung ( = zweite Dosis bzw. einzige Dosis des Impfstoffs Janssen von Johnson & Johnson) der Fall. Zusätzlich ist in vielen Ländern eine Registrierung vor Antritt der Reise verpflichtend. Eine zusätzliche Quarantänepflicht gilt derzeit nach der Einreise in Großbritannien - und neuerdings für Einreisen aus Portugal nach Deutschland.

Da sich die Bestimmungen laufend und rasch ändern, empfiehlt es sich, immer auf dem letzten Stand zu bleiben. Detaillierte Informationen über Test- und Quarantäne-Erfordernisse der einzelnen Länder finden sich auf der EU-Site Reopen Europa (Wiedereröffnung der EU) unter reopen.europa.eu/de. Die jeweils aktuellsten Reiseinformationen der verschiedenen Länder sind auch auf der Seite des österreichischen Außenministeriums unter www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/ abrufbar. Die Einreiseregeln für Österreich sind auf der Homepage des Gesundheitsministeriums angeführt:

www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html. Auskunft geben auch Beförderungs- und Reiseunternehmen. Infos über das EU-weite Covid-Zertifikat gibt es unter ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de sowie www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/