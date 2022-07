Dem Bundesheer fehlt es an Militärärzten

Wehrmediziner schlagen mit Hinweis auf den Ukraine-Krieg Alarm: "Die Mängelliste ist lang."

Ein tristes Bild der Sanitätsversorgung beim Bundesheer zeichnet die Österreichische Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie. Von 210 vorgesehenen Ärztestellen seien derzeit weniger als 120 real besetzt, heißt es in einem offenen Brief an die Verteidigungsministerin und an die Wehrsprecher aller Parlamentsparteien. Ähnlich signifikant sei der Mangel an Notfallsanitätern und militärischem Pflegepersonal.

Auch die Versorgung mit Sanitätsgütern lasse zu wünschen übrig, heißt es in dem offenen Brief. Viele der Güter würden nicht mehr dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen. ...