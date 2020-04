Demnächst auch bei Unis schriftliche Online-Prüfungen

Demnächst wird an manchen Universitäten auch für schriftliche Prüfungen auf das Online-Format gesetzt. An der Wirtschaftsuniversität (WU) findet bereits Ende April eine Großprüfungswoche online statt. Auch die Uni Wien will ihre schriftlichen Prüfungen im Sommersemester grundsätzlich online abhalten - dafür stellt man auch auf andere Prüfungsformate um.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Digitalisierung schreitet nun auch an den Unis spürbar vorran