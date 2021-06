Demnächst Notenschluss an den Schulen

An den Schulen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland steht in der laufenden Woche der Notenschluss auf dem Programm. Auch heuer gelten beim Sitzenbleiben coronabedingt wieder Sonderregeln - so dürfen Schüler mit einem einzigen Fünfer im Zeugnis automatisch in die nächste Schulstufe aufsteigen. Auch mit mehr als einem "Nicht Genügend" kommt man unter Umständen um eine Nachprüfung herum.

SN/APA/THEMENBILD/Harald Schneider Notenschluss an den Schulen