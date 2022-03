Demnächst werden 600 Vertriebene aus Moldau eingeflogen

Die Vorbereitungen für die Übernahme von 2.000 ukrainischen Vertriebenen aus der Republik Moldau (Moldawien) sind beendet. In den kommenden Tagen starten die ersten Evakuierungsflüge für insgesamt 600 Personen nach Österreich, gab das Bundeskanzleramt am Donnerstag bekannt. Der Fokus des gemeinsam mit dem UNHCR aufgesetzten Aufnahmeprogramms liegt auf besonders schutzbedürftigen Personen. Bisher haben sich rund 7.000 geflohene Ukrainer in Österreich registrieren lassen.

