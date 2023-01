"Demokratie braucht Führung": Ex-Bundestagspräsident Schäuble im Interview

Wolfgang Schäuble will europäische Lösungen. Bei der Sicherheit ebenso wie bei der Migration.

Der deutsche Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hielt auf Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka die Festrede zur Eröffnung des rundumerneuerten Parlamentsgebäudes. Im Anschluss daran trafen die "Salzburger Nachrichten" die beiden Herren zum Interview.

Sie sehen die Demokratie in Gefahr. Wie ist das zu erklären? Wolfgang Schäuble:Nehmen wir Donald Trump. Er ist nicht die Ursache, sondern die Spitze des Eisbergs. Die Spaltung der USA ist grauenvoll. Oder schauen Sie auf Bolsonaro in Brasilien. In Österreich und Deutschland geht es noch, aber ...