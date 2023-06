Demokratie - eine Bestandsaufnahme

Wer regiert hier eigentlich? Wer über den Zustand der Demokratie spricht, muss erst einmal definieren, was er damit meint. Im weitesten Sinne bedeutet Demokratie Selbstregierung. Und das Selbst ist das Volk. Also kein Gott (Theokratie), kein Einzelner (Diktatur, Absolutismus, Autokratie), keine abgeschottete Machtclique (Oligarchie, Aristokratie) und auch kein Algorithmus (Technokratie). Das Volk ist wiederum die Gesamtheit der Staatsangehörigen oder - beim Sonderfall der Europäischen Union - die Gesamtheit aller EU-Bürger. Ohne Pass gibt es kein Wahlrecht und somit auch keine demokratische Teilhabe. Selbst ein langer und dauerhafter Aufenthalt mitsamt Arbeitsverhältnis reicht - von Ausnahmen auf Gemeindeebene abgesehen - also nicht aus.

Im Namen des Volkes Kaum ein Herrscher würde sich als "undemokratisch" oder als "Diktator" bezeichnen. So offen sagt es dann doch keiner, dass ihm das Volk egal ist. Noch dazu halten sich viele Unterdrücker selbst für ziemlich demokratisch.

Sogar die größten Tyrannen sind oft genug davon überzeugt, mit besten Absichten zu handeln: aus Notwendigkeit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder Abwehr von äußeren Bedrohungen, um einen (historischen, gottgegebenen und was es sonst so alles gibt) Auftrag zu erfüllen und so weiter. Selbst Adolf Hitler sprach einst von der "wahrhaftigen germanischen Demokratie der freien Wahl des Führers", in der "es keine Abstimmung einer Majorität zu einzelnen Fragen" gebe, sondern "nur die Bestimmung eines einzelnen, der dann mit Vermögen und Leben für seine Entscheidung einzutreten hat".

Nach seiner Machtergreifung wurde er dementsprechend von willfährigen Staatsrechtlern flankiert, die den Nationalsozialismus mit argumentationsakrobatischen Verrenkungen als einzig wahre Demokratie bezeichneten. Weil der Führer eben spüre, was das (ho-mogene) Volk, der Volkskörper, wolle. Wahlen hätten hier nur gestört.

Wenn die Bürger in Diktaturen dann doch einmal zu den Urnen gerufen werden, stehen Ergebnis und Sieger meist im Vorfeld fest, bisweilen selbst die Prozentpunkte. Mehr als den Schein wahrt man damit nicht.

Das Demokratie-Label ist also zu positiv besetzt, um es abzustreifen oder gar zu verunglimpfen. Folglich müssen Staats- und Regierungschefs mit autoritären Anwandlungen anders argumentieren. Das bekannteste Beispiel dafür ist Viktor Orbán, der schon 2014 offen davon sprach, dass Grundrechte und Demokratie nicht zwangsläufig Hand in Hand gehen müssten. Im Zentrum stehe eben der Gang zur Wahlurne, der Rest ist dann Staffage.



Grundrechte als Fundament Wer die Mehrheit hat, hat recht. Wie sie zustande kommt - durch Zensur und eine freundlich gesinnte Presse, die vielleicht im Eigentum guter Freunde steht, etwa -, interessiert dann keinen. Dieser vermeintliche Gegensatz zwischen Rechtsstaat und "Diktatur der Mehrheit" hat einen simplen Grund: Demokratische Rechte wie die Versammlungs- oder Meinungsfreiheit sind nicht annähernd so alt wie die Demokratie selbst. Während Letztere bekanntlich bis in die Antike zurückgeht, wurden Grundrechte erst im Anschluss an die Französische Revolution in immer mehr Verfassungen aufgenommen (in Österreich im Staatsgrundgesetz 1867). Die Idee von universellen Menschenrechten kam überhaupt erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf.

Damit wären wir bei einer ernsthaften Bedrohung für die Demokratie: In illiberalen Demokratien und Autokratien steht der allgemeine Rahmen, in dem Wahlen stattfinden, im Hintergrund. Manipulation ist bisweilen gar nicht notwendig. Viele illiberale Herrscher genießen in der Bevölkerung durchaus breiten Zuspruch. Das Bild von Unterdrückern, die gegen ihr Volk regieren, greift zu kurz.

Die Wissenschaftler Sergei Guriev und Daniel Treisman unterscheiden dementsprechend zwischen "Angst-Diktatoren" und "Spin-Diktatoren". Erstere arbeiten vorwiegend mit Einschüchterung und sind inzwischen zur Ausnahme geworden. Historisch traf das auf die Massenmörder Hitler, Stalin oder Mao zu, ebenfalls auf Idi Amin und Pinochet. Heute gibt es nur noch wenige Vertreter dieser Spezies, wie etwa Baschar al-Assad oder Kim Jong-un.

Im Gegensatz dazu terrorisieren die heutigen Spin-Diktatoren ihre Bevölkerung nicht zwangsläufig - und wenn doch, dann nicht jeden Einzelnen, sondern nur ausgewählte Gruppen. Oft gibt es in solchen Regimen zwar Wahlen, aber keine echte Opposition. Die Regierenden pervertieren demokratische Mittel, um ihre wahre Natur zu verschleiern, setzen auf Nationalismus, Technologie und soziale Medien. Mit Überwachung, Propaganda und Zensur lässt sich ein beträchtliches Maß an (Schein-)Legitimität aufbauen. Das Ergebnis ist keine heile Welt, aber eben auch keine klassische Tyrannis.

Demokratische Rückfälle Heute muss man wohl von einem neuen globalen Wettstreit der Ideologien sprechen: Demokratie (nach westlichem Muster) gegen Autokratie (wie etwa in China). Nach dem Fall der Berliner Mauer aufkeimende Hoffnungen auf ein "Ende der Geschichte" sind schlecht gealtert. Bill Clintons Nationaler Sicherheitsberater Anthony Lake hatte 1993 in einer denkwürdigen Rede noch davon gesprochen, die Gemeinschaft der etablierten Demokratien zu stärken, demokratische Institutionen zu unterstützen und autoritäre Staaten zu isolieren.

Leichter gesagt als getan. Hat in den 1970er- und 1980er-Jahren die Zahl demokratisch verfasster Staaten noch enorm zugenommen, dreht jetzt der Wind. Der Index Freedom in the World von Freedom House verzeichnet seit 2006 jedes Jahr einen weltweiten Rückschritt bei politischen Freiheiten. Die Liste der betroffenen Länder reicht von kleinen wie Fidschi über mittelgroße wie Ägypten und die Türkei bis hin zu Indien als größter Demokratie der Welt. Die meisten dieser Staaten gehören zum globalen Süden, doch es sind auch westliche Länder wie Ungarn, Polen oder die USA dabei.

Was gestern noch eine Demokratie war, könnte schon übermorgen -keine mehr sein. Dem "Economist" zufolge gelten weltweit nur 24 Länder als vollwertige Demokratien, 59 als autoritäre Regime, 48 als defizitäre Demokratien und 36 als hybride Regime, die weder voll autoritär noch demokratisch sind.