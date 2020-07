Demonstration in Wien-Favoriten friedlich verlaufen

Vorerst friedlich ist am Samstagnachmittag eine Demonstration in Wien-Favoriten verlaufen, die unter dem Motto "Das Problem heißt Männergewalt" vom ORF-Radiokulturhaus in der Argentinierstraße zum Keplerplatz führte. Bei der Schlusskundgebung um 15.30 Uhr wurden männliche Machtstrukturen, die binäre Geschlechterordnung und der Kapitalismus gegeißelt.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Demonstration unter dem Motto "Das Problem heißt Männergewalt"