Demonstrieren in Zeiten von Corona: Runder Tisch beschließt Drei-Punkte-Programm

"Entflechtung" von Demonstrationszügen, Ersatzflächen für Veranstaltungen, Mund-Nasen-Schutz: So sollen Versammlungen in Zukunft ansteckungsfrei möglich sein.

50.000 am Donnerstag in Wien. Am Freitag weitere 8500. Am Wochenende in Graz: 10.000. In Salzburg: 4000. Weitere Tausende in Innsbruck. Hunderte in Bregenz. In ganz Österreich gingen in den vergangenen Tagen die Menschen auf die Straße, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Die Organisatoren, die durchwegs mit viel weniger Teilnehmern gerechnet hatten, waren von dem Ansturm überwältigt - und überfordert: Bei den Demos wurde durchwegs der coronabedingt gebotene Ein-Meter-Abstand nicht eingehalten, auch hatten viele der Teilnehmer auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes verzichtet. Die Polizei verzichtete auf ein Einschreiten - weil das Gesundheitsministerium für den Vollzug der Coronavorschriften zuständig sei, wie Polizei und Innenministerium auf SN-Anfrage betonten.

Und möglicherweise auch, weil es kein gutes Bild gemacht hätte, wäre die Polizei gegen eine Demonstration vorgegangen, die sich gegen Polizeibrutalität in den USA und anderswo richtete. Gesundheitsminister Rudolf Anschober äußerte seine Sympathie für die Anliegen der Demonstration, lud aber für Montag zu einem runden Tisch: Polizei, Demo-Veranstalter und Gesundheitsbehörden sollten dort klären, wie das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in Zeiten der Pandemie gewährt werden könne, ohne die Gesundheit der Menschen in Gefahr zu bringen.

Das soll durch drei Punkte geschehen. Erstens: Bei künftigen Demonstrationen soll versucht werden, im Einvernehmen mit den Organisatoren eine "räumliche Entflechtung" zu erreichen - etwa durch die Festlegung mehrerer Demonstrationsrouten. Zweitens: Nach Möglichkeit sollen räumliche Reserven und Ausweichflächen für Demonstrationen gesucht werden. Und drittens: Sollte es bei Demonstrationen nicht möglich sein, den Ein-Meter-Abstand einzuhalten, solle verpflichtend der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dazu ist laut Anschober eine Gesetzesänderung notwendig. Zentrales Anliegen sei es, auch in Zeiten von Corona das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit aufrecht zu halten.

Der Hygieniker und Mikrobiologe Hans-Peter Hutter hält - wie Anschober - Demonstrationen für "einen wesentlichen Bestandteil der Demokratie", vor allem wenn es, wie in den vorliegenden Fällen, "um ein mehr als berechtigtes Anliegen geht". Aus medizinischer Sicht freilich hat er in Pandemiezeiten "mit Menschenansammlungen aller Art keine Freude", verrät der Experte den SN. Denn derlei Versammlungen könnten "immer eine Quelle von Infektionen sein". Dies vor allem, wenn - wie bei den Anti-Rassismus-Demos - der Mindestabstand nicht eingehalten werde, es bei vielen Teilnehmern an Masken fehle und noch dazu laute Rufe aus den Reihen der Teilnehmer ertönten: "Das führt zu einem rasanten Verbreiten der Aerosole", warnt er.

Was tun? Hutter rät zu mehreren Punkten: Den Veranstaltern von Demos sollte ein konkretes Sicherheitskonzept abverlangt werden. Es sollte Maskenpflicht herrschen. Und man sollte als Demo-Veranstalter kreativ sein. Hutter: "Warum nicht eine Steh-Demo veranstalten? Dann kann man viel leichter den Mindestabstand einhalten als bei einem Aufmarsch." Der Experte will nicht ausschließen, dass die Demos zu einem neuerlichen Anstieg der Infektionskurven führen werden: "Das werden wir erst in zwei Wochen beurteilen können."

Das Thema bewegt Politik und Experten nicht nur in Österreich. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat alle Teilnehmer der Proteste gegen Rassismus und Polizeibrutalität zu Coronavirustests aufgerufen.