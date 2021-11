Demos könnten verboten werden

Verfassungsrechtler für Untersagung aus Gesundheitsschutzgründen.

Zehntausend Demonstranten sind bei mehreren Großdemos gegen Coronamaßnahmen am Samstag in Wien angesagt. Unter ihnen werden viele Ungeimpfte - wenige Stunden vor dem Start des allgemeinen Lockdowns am Montag - durch die Straßen marschieren.

Kanzler Alexander Schallenberg erklärte, dass zu viele politische Kräfte verantwortungslos agierten. Aber könnte man angesichts der dramatischen Gesundheitssituation die Demos nicht verbieten?

Für den Verfassungsrechtler Heinz Mayer besteht "in der derzeitigen Situation" kein Zweifel, dass die Demos aus Gründen des Gesundheitsschutzes untersagt ...