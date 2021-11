Ein Riss geht durch unsere Gesellschaft. Mitten durch Freundschaften. Mitten durch Familien. Das sagt nicht nur Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Wir alle können es spüren. Unversöhnlich stehen einander Lager gegenüber, egal, ob es ums Impfen, den Klimaschutz oder die aktuelle Regierungskrise geht. Die Fronten sind verhärtet, die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, ist vielfach nicht mehr vorhanden. Oft fehlt die Fähigkeit zum konstruktiven Streit, noch öfter der Wille dazu. Die für eine demokratische Gesellschaft notwendige Auseinandersetzung mit Ideen und Themen ist von der sachlichen auf die persönliche Ebene abgeglitten.

Was tun? Einfach abfinden damit, dass das Negative so wie in den Algorithmen des Internets die Oberhand gewinnt? Zuschauen, wie notwendige Sachdebatten unter der Gürtellinie ausgetragen werden?

Die "Salzburger Nachrichten" verstehen sich auch als Plattform für den respektvollen Austausch von unterschiedlichen Positionen auf Augenhöhe. Unter dem Titel "Den Riss heilen" wollen wir einen Beitrag zur Förderung der Debattenkultur in Österreich leisten.

Wir laden Sie, sehr geehrte Leserinnen und Leser, dazu ein, mit Ihren ganz persönlichen Überlegungen zum Thema einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Bitte schicken Sie uns Ihre Gedanken und Anregungen unter leserforum@sn.at (maximal 1000 Anschläge inklusive Leerzeichen). Wir liefern dazu moderierte Diskussionen, Interviews, Videos und Podcasts zu den heißesten Eisen unserer Zeit. Täglich gibt es rechts oben auf Seite 1 kleine Geschichten von Ihnen und von uns darüber, wie wir den Riss heilen und wieder besser miteinander auskommen können.