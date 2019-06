Denkmal für homosexuelle NS-Opfer im Wiener Resselpark

Im Resselpark in Wien-Wieden wird ein permanentes Denkmal an Männer und Frauen erinnern, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden. Damit wurde - nach vielen temporären Mahnmälern - ein neuer Standort für das Projekt gefunden, das 2006 am Morzinplatz an der dortigen Tiefgarage scheiterte.

SN/APA (Archiv)/TU Wien Nach vielen temporären Mahnmälern kommt ein permanentes Denkmal