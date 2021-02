Der alte Richtungsstreit in der FPÖ - "Es hat halt jeder seine Art"

FPÖ-Klubchef Kickl findet die Überlegung, Parteichef zu werden, "reizvoll". Parteiintern aber wird eine Obmanndebatte entschieden bestritten. Dahinter tobt der alte Richtungsstreit.

Wo sonst Fans in Bierlaune über die Spitzen der Parteiführung gegen den Rest der politischen Welt lachen, bleibt es diesmal ruhig. Denn in der Rieder Jahnturnhalle finden sich zum politischen Aschermittwoch nur FPÖ-Chef Norbert Hofer und Oberösterreichs LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner zu einem Gespräch ein, das digital zu den Parteifreunden daheim übertragen wird.

Dass Türkis-Grün nicht geschont wird, machte Hofer schon vorab klar: Er will am Donnerstag den Bundespräsidenten um die Entlassung der Regierung bitten. "Diese Regierung ist am ...