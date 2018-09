Der blaue Wüstenfuchs im afrikanischen Raum

ANDREAS KOLLER

Standpunkt SN

Manche Politiker brauchen nicht Twitter, um sich zu blamieren, es geht auch in ganz normalen Zeitungsinterviews. Wie zuletzt der freiheitliche Wehrsprecher Reinhard Bösch bewies, der in einem Interview mit der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung" über Anlandeplattformen in Libyen oder anderen nordafrikanischen Ländern philosophierte. Zwecks Errichtung dieser Flüchtlingszentren könnte "mit militärischen Kräften ein Raum in Besitz genommen" und gesichert werden, führte der blaue Wüstenfuchs in aller Ernsthaftigkeit aus. Hier stellen sich mehrere Fragen: Ist Herr Bösch geistig in der Kolonialzeit stecken geblieben, also in jener Zeit, als europäische Truppen nach Herzenslust afrikanische Territorien in Besitz nahmen? Denkt er, dass es der EU zu Gesicht steht, einen Angriffskrieg zu führen? Wie verträgt sich das mit der Neutralität, die die FPÖ sonst so hochhält? Wen genau will er ins Feuer schicken, etwa das Bundesheer? Deckt sich seine Haltung mit jener der österreichischen Bundesregierung? Oder hat da einer schneller den Mund aufgemacht, als er denken konnte? Wir wollen es hoffen.