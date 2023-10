Nach Kundgebungen in Wien stellt sich die Frage: Wer geht gegen Israel auf die Straße? Und wie weit reicht die Versammlungsfreiheit?

Wie kann das sein? Dass an dem Tag, an dem Hunderte Menschen, die meisten davon Zivilisten, in Israel von Hamas-Terroristen ermordet und verschleppt wurden, im 2400 Kilometer entfernten Wien Menschen aus Solidarität mit den Angreifern auf die Straße gehen? So ...