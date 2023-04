Der Bundesgeschäftsführer und die sechs Ängste der SPÖ

Die Sozialdemokratie flüchtet sich vor den ihr fehlenden Antworten auf die Fragen der Zeit in Fragen an die verbliebenen Mitglieder. Am Dienstag tritt die Wahlkommission zusammen und man erfährt zumindest, wer der 73 Bewerber um den Parteivorsitz sich auch um ebendiesen bewerben darf. Ob das Ergebnis der Mitgliederbefragung eine Entscheidung über den Vorsitz oder doch nur - wie Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch vorösterlich formulierte, ein "Stimmungsbild" bringen wird, bleibt aber eh offen.

Dabei hat Deutsch das "Stimmungsbild"der Partei schon ...