Der Innenminister wird wegen seiner Beziehungen zu den Identitären teilentmachtet: Die Nachrichtendienste müssen in Zukunft direkt an den Kanzler und den Vizekanzler berichten.

Die Verbindung von Teilen der FPÖ und namentlich von Innenminister Herbert Kickl zu den rechtsextremen Identitären führt nun zu Konsequenzen in der Koalition. Bundeskanzler Sebastian Kurz will sich in Zukunft direkt (also ohne Umweg über den Innenminister) von den Nachrichtendiensten ...