Der Chef wird wegreformiert

Die Regierung hat ihre Pläne für die Reform der Sozialversicherungen fertig. Davon betroffen ist auch Alexander Biach, der Chef des Hauptverbands.

Die Regierung macht mit der Reform der Sozialversicherung ernst. Heute, Freitag, werden Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein den entsprechenden Gesetzesentwurf präsentieren.

Die Aufregung ist groß. Vor allem bei SPÖ und Gewerkschaften, die eine Entmachtung der Arbeitnehmervertreter durch die Reform fürchten. Am Donnerstag wurde zudem bekannt, dass die Bundesregierung im Zuge der Reform die Ablöse von Hauptverbandschef Alexander Biach plant. Biach, der aus der Wirtschaftskammer kommt, führt den Hauptverband seit Mai 2017, gilt als versierter Fachmann mit guten Kontakten zu allen Sozialpartnern und zur Ärztekammer. Die FPÖ warf Biach allerdings in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit den Regierungsplänen Panikmache vor und dass er deren Vorstellungen torpediere. Mit Biach soll auch Hauptverbandsgeneraldirektor Josef Probst gehen. Der Hauptverband, in dem die Sozialversicherungen organisiert sind, wird de facto aufgelöst und nur noch koordinierende Aufgaben übernehmen. Den Vorsitz im Dachverband werden die Obmänner bzw. Obfrauen der künftig von 21 auf fünf reduzierten Sozialversicherungsträger übernehmen, jeweils für sechs Monate.