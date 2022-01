Der Denkzettel von Waidhofen - MFG schaffte aus dem Stand 17 Prozent

Erfolg für die Impfgegner, Desaster für die ÖVP. Was das Ergebnis der Kommunalwahl in einer niederösterreichischen Kleinstadt aussagt und warum das auch der FPÖ zu denken geben dürfte.

Kommunalwahlen sagen in der Regel wenig über die Stimmung außerhalb der Gemeindegrenzen aus. Anders in der niederösterreichischen Kleinstadt Waidhofen an der Ybbs mit rund 10.000 Wahlberechtigten. Da ist am Sonntag einiges durcheinandergeraten: Die Impfgegnerpartei MFG schaffte zwei Tage vor der Einführung der Impfpflicht aus dem Stand 17 Prozent, während die Bürgermeisterpartei ÖVP um fast 19 Prozentpunkte (auf 41 Prozent) absackte und die Absolute verlor.

"Das war die erste Corona-Impfpflicht-Wahl in Österreich", gab Stadtchef Werner Krammer nach der Wahl ...