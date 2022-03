Der Druck auf die Ex-Ministerin steigt

Warum die U-Haft gegen Sophie Karmasin für Kopfschütteln und Nervosität sorgt.

14 Tage wird die Ex-ÖVP-Ministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin vorerst in Untersuchungshaft bleiben, dann muss eine Haftprüfung erfolgen. Auch wenn die ehemalige Politikerin zuletzt in zwei Fällen schwer belastet wurde, herrscht in Justizkreisen Verwunderung angesichts des harten Vorgehens. Wie berichtet, war das Wiener Straflandesgericht einem Antrag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gefolgt, die am Freitag die Verhängung der U-Haft schriftlich beantragt hatte. Gegen die ehemalige Politikerin wird mittlerweile in zwei Causae ermittelt. Zum einen soll Karmasin wesentlich in die Umfragenaffäre ...