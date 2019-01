Der ewige Reflex gegen Wien - warum die Hauptstadt Kritik auf sich zieht

Groß, rot und mit Bundesbehörden gespickt: Warum die Bundeshauptstadt ganz unterschiedliche Kritik auf sich zieht.

Im oberösterreichischen Alpenvorland verbrennt ein Mann vor seinem Haus größere Mengen von Hausrat. Als sich ein Vorbeikommender über die stinkende Rauchwolke beschwert, antwortet der Mann mit wegwerfender Handbewegung: "Ziagt eh auf Wean."

Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Es gibt unzählige Anekdoten, die den tatsächlichen oder angeblichen Anti-Wien-Reflex in den Bundesländern zum Thema haben. Einen Reflex, den kürzlich sogar Bundeskanzler Sebastian Kurz zu nutzen versuchte, indem er in der Debatte um die Reform der Mindestsicherung meinte: In Wien würden immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Die enorme Zahl an Mindestsicherungsbeziehern in Wien stützt zwar die These von Kurz. Die Stadt Wien wies sie jedoch klarerweise mit gekonnt inszenierter Empörung zurück.