Der Fluch des billigen Geldes

Nullzins-Politik plus Inflation lassen nicht nur den Wohlstand der Bürger dahinschmelzen. Sie nehmen auch jeglichen Reformdruck vom Staat.

Die US-Notenbank hat die Zinswende bereits eingeleitet. Sie erhöhte den Leitzins auf bis zu 0,5 Prozent. Anders die Europäische Zentralbank. Sie tut nichts dergleichen. Die Nullzinspolitik im Euroraum wird bis auf weiteres fortgesetzt. Und auch "in absehbarer Zukunft" würden Europa und die USA in ihrer Geldpolitik keinen Gleichklang haben, kündigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde dieser Tage an.

Für die Bürgerinnen und Bürger Europas has das drastische Konsequenzen. Bei einer rekordverdächtigen Inflationsrate von in der Euro-Zone zuletzt 5,9 Prozent können ...