Der gläserne Staat: Altes Versprechen, neues Tempo

Die Regierung treibt die Abschaffung des Amtsgeheimnisses voran. Doch die Liste an Einschränkungen ist lang.

Es ist nicht neu, dass Österreich einen Anlauf Richtung gläserner Staat verspricht. Die Initiativen der vergangenen Jahre sind aber alle versandet und die Anträge in der Schublade verschwunden. Nun soll alles anders werden: Noch vor der Sommerpause des Parlaments will Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) einen Gesetzesentwurf zur Informationsfreiheit vorlegen. Weil für die Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit - und damit die Zustimmung von Abgeordneten der Opposition - nötig ist, sollen alle Parlamentsparteien eingebunden werden. Als Startschuss lud Edtstadler am Donnerstag Interessenvertreter und Experten zu einem runden Tisch.

Neu sind auch die geplanten Eckpunkte nicht, die Edtstadler anschließend präsentierte. Denn bereits im türkis-grünen Regierungsprogramm wurde vereinbart: Das Amtsgeheimnis soll abgeschafft und das Recht auf Information in der Verfassung verankert werden. Zudem ist eine neue Datenbank geplant, in der die Behörden Informationen aktiv veröffentlichen sollen. "Wir wollen weg von der Geheimhaltung, hin zu mehr Transparenz. Der Staat hat nichts zu verbergen", sagte Edtstadler. Transparenz solle in der Verwaltung künftig die Regel, Geheimhaltung die Ausnahme sein.

Entwurf geht Experten nicht weit genug

Der Blick in das Regierungsprogramm zeigt allerdings: Die Liste an Ausnahmen, die dort festgehalten sind, ist lang. Auskünfte können etwa mit Verweis auf die "Vertraulichkeit personenbezogener Daten", das "nationale Interesse" oder "zum Schutz laufender Verfahren" verwehrt werden.

Beim runden Tisch äußerten Experten weitere Bedenken und Vorschläge. Vertreter des Forums Informationsfreiheit und des Presseclubs Concordia pochten auf die Einsetzung eines unabhängigen Beauftragten, der zeitnah entscheiden solle, ob Daten freigegeben werden können. Zudem wurde eine Reduktion der Frist, die zwischen Anfrage und Information liegen soll, von den vorgesehenen vier auf zwei Wochen gefordert. Auf der anderen Seite betonten Gemeindevertreter, dass der Aufwand noch nicht abzuschätzen sei, wenn informationssuchende Bürger die Amtsstuben stürmen.

"Der Anspruch sollte sein, dass Informationen unverzüglich gegeben werden. Je schneller, desto wertvoller", sagte Edtstadler. Aber: Die Frist müsse sich auch danach richten, ob die Anfragen von den Behörden auch in dieser Zeit zu bewältigen seien. Noch gibt es also Stolpersteine auf dem Weg zur Informationsfreiheit.