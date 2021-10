Der Hass in der Politik und wie man ihn wieder los werden könnte

Wo ist eigentlich die Sachpolitik geblieben? Warum bekommen in politischen Diskussionen nur noch die Giftspritzer und Hassprediger eine Bühne geboten? Was macht das mit der Demokratie? Der Versuch, einen Ausweg aufzuzeigen, der jedem einzelnen offensteht.

Es gab Zeiten, da wurden die Parlamentarier in Österreich dafür kritisiert, dass sie während der Sitzungen scheinbar hasserfüllt übereinander her fielen, aber gleich danach einträchtig in der Milchbar saßen und gemeinsam ein Bier tranken. Diese Zeiten sind vorbei. Heute ist der Hass ernst gemeint. Todernst.

Das Gift, das von allen Seiten verspritzt wird, ist drauf und dran, das System der Demokratie zu zerstören. Nach der jüngsten Budgetrede beispielsweise - an sich eine hölzerne und technische Angelegenheit - war ...