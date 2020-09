Der Herbst, der Österreich veränderte

Begrüßt, beklatscht, angefeindet: Wie Österreich und seine Politik auf den Flüchtlingsstrom von 2015 reagierten.

Es war ein schlichter Satz, enthalten in einer Erklärung des damaligen Bundeskanzlers Werner Faymann und akkordiert mit seiner Amtskollegin Angela Merkel. Der Satz sollte Österreich grundlegend verändern. Er lautete: "Aufgrund der Notlage an der ungarischen Grenze stimmen Österreich und Deutschland in diesem Fall einer Weiterreise der Flüchtlinge in ihre Länder zu."

Die Folge: Die Grenze ging auf und Österreich lag für Wochen im Zentrum des transeuropäischen Flüchtlingsstroms. Es geschah am Samstag, dem 5. September 2015, also vor exakt ...